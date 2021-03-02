تعرف على أول سيدة أعمال مصرية يونانية تتبرع بـ20 ألف يورو لمبادرة "حياة كريمة"

كتب محمود راغب

دعمت كاترين صوفيانو - سيدة الأعمال المصرية اليونانية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري، حيث أعلنت صوفيانو تبرعها بمبلغ قدره 20 ألف يورو، وهو ما تم إعلانه خلال أولى لقاءات مبادرة "مصرية بـ100 راجل" الذي عقد أمس الإثنين الأول من مارس 2021.

يعكس ذلك مشاعر ولاء وانتماء كبيرة لمصر بما يؤكد أن مبادرة "إحياء الجذور" مازالت تجني ثمارها من قبل أبناء الجالية اليونانية التي كانت تعيش في مصر، إذ أن صوفيانو ولدت وعاشت في مصر وقدمت لها الكثير مثلما قدمت لليونان، مشددة سيادتها على أن مصر ملتقى للثقافات والحضارات لأنها تجمع العديد من الجاليات على أرضها على مدار تاريخها.

وصوفيانو سبق أن شاركت أيضا في تكاليف ترميم كنيسة القديس قسطنطين و القديسة هيلانة اليونانية الأثرية الكائنة بوسط القاهرة، خلال مشاركتها في الدورة الـ35 لمنتدى المرأة الاقتصادي الذي استضافه المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسي في مارس 2020، ما يؤكد أن صوفيانو نموذج مشرف للمرأة المصرية بالخارج.