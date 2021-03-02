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الرى تتوقع سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية وشمال سيناء

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:24 م
الرى تتوقع سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية وشمال سيناء أمطار
كتبت أسماء نصار

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تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وعلى السواحل الشمالية الشرقية بعد غد.
 
ويكون الطقس اليوم مائل للبرودة إلى بارد على مدن الساحل الشمالي، لطيف على باقى مناطق شمال الجمهورية، معتدل على وسط وجنوب البلاد نهارا، وبارد إلى شديد البرودة ليلا. 
 
وتظهر السحب على مناطق شمال الجمهورية يصحبها زخات متفرقة من الأمطار على مناطق محدودة من الساحل الشمالي الغربى، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية. 
 
وتكون حركة الرياح معتدلة إلى نشطة على المناطق الشمالية، أجزاء من البحر الأحمر ووسط الصعيد ، معتدلة بباقي الأنحاء.
 
أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطربا، والبحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.
 
كما تتشكل الشبورة في وقت لاحق من الليلة وحتى ساعات الصباح الأولى على مناطق من شمال الجمهورية، تكون كثيفة أحيانا.

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