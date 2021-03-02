وزيرة التضامن: الرئيس يولى اهتماما لمساعدة الصيادين بـ"تكافل وكرامة" بفترة الزريعة

كتب مدحت وهبة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية، كما أن العمالة غير الرسمية تحتل أهمية كبرى من الدولة وأيضا الاهتمام بفئات الصيادين.

جاء ذلك خلال فاعليات توقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للثروة السمكية لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون المجتمع المدنى.

واضافت الوزيرة أنه يوجد 80 ألف صياد مسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية منهم 65 ألف صياد مسجلين لدى وزارة التضامن وأنه خلال فترة الزريعة سيتم مساعدة الصيادين بالمساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" خاصة الفئات الأولى بالرعاية.