وزيرة التضامن: تجديد المراكب المتهالكة للصيادين ضمن برنامج التمكين الاقتصادى

كتب مدحت وهبة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تغطية التأمين الصحى للصيادين بما يوفر سبل للحماية لهم والأدوات اللازمة للصيد من بدل وشباك كما تم الاتفاق على إصدار بطاقات تموين للفئات الاولى بالرعاية منهم.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للثروة السمكية لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد.