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وزيرة التضامن: تجديد المراكب المتهالكة للصيادين ضمن برنامج التمكين الاقتصادى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:37 م
وزيرة التضامن: تجديد المراكب المتهالكة للصيادين ضمن برنامج التمكين الاقتصادى نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تغطية التأمين الصحى للصيادين بما يوفر سبل للحماية لهم والأدوات اللازمة للصيد من بدل وشباك كما تم الاتفاق على إصدار بطاقات تموين للفئات الاولى بالرعاية منهم.
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للثروة السمكية  لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد.
 
وأضافت الوزيرة ان من ضمن أهداف البرتوكول مع هيئة الثروة السمكية ميكنة كافة مكاتب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وربط شبكى بين الهيئة والوزارة بهدف تسجيل بيانات كل أفراد الأسر، وأيضا توفير الحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة من تعليم الأطفال وتوفير رعاية صحية بجانب أيضا العمل على التمكين الاقتصادى للصيادين وتوفير أدوات الصيد، وكذلك المساعدة فى تصليح المراكب المتهالكة أو توفير مراكب جديدة كذلك التنسيق مع صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة "بر أمان" فى توفير بدل للصيادين.

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