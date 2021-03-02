التعليم: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والأحياء

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حضر 586 ألف و467 طالب/طالبة ب الصف الثاني الثانوي ، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وتمكن 377 ألف و604 طالب/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65%، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%.

كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.