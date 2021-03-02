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التعليم: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والأحياء

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:29 م
التعليم: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والأحياء امتحان الثانوية
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حضر 586 ألف و467 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألف و104 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.
 
وتمكن 377 ألف و604 طالب/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65%، بينما تمكن 208 ألف و863 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%.
 
كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
 
جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.

التربية والتعليم

امتحان الاحياء

امتحان الفلسفة والمنطق

امتحان الفصل الدراسي الاول

اخبار مصر

اخبار مصر ية

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