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مليونا و988 ألف تلميذ أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول بالسادس الابتدائى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:52 م
مليونا و988 ألف تلميذ أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول بالسادس الابتدائى طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى مليونا و988 ألفا و209 طلاب- وطالبات بالصف السادس الابتدائى، اليوم الثلاثاء، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.
 
وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.77%، من إجمالي 2 مليون و33 ألفا و633 طالبا - طالبة على مستوى الجمهورية. 
 
ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أى شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان. 
 
وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
 
جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: (الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").
 

امتحانات السادس الابتدائي

الامتحان المجمع

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امتحان ابتدائي

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