الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح كورونا "سينوفارم"

كتبت هند مختار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ‏لمتابعة جهود الوزارة فى إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

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وقالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح "سينوفارم" ‏الصيني، حيث سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ‏الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.‏

وفي سياق آخر، أعلنت الوزيرة أنه تم تطعيم 14 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال خلال اليومين ‏الماضيين منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد المرض، يوم الأحد الماضي.‏