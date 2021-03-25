باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. تونس تبيع قصر لـ"بن على" بـ7 ملايين دولار لتجاوز الأزمة المالية.. ومقتل 10 فى هجمات بالنيجر.. وأمريكا ترصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، حظر التجمعات لأكثر من ستة أشخاص فى الأماكن المفتوحة بجميع أنحاء البلاد وذلك فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
أشارت حديقة الزواحف الأسترالية، إلى أن أحد أكثر أنواع العناكب السامة في العالم قد يجتاح سيدني بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات في الأيام الأخيرة.
تعتزم المملكة المتحدة وضع فرنسا على "قائمتها الحمراء" بسبب المخاطر التي تشكلها السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.
لقى 4 من أفراد قوات الأمن الأفغانية حتفهم وأصيب فرد آخر فى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فى إقليم بادغيس شمال غربى أفغانستان.
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصلحة السجون الاتحادية أن الحالة الصحية للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني مستقرة ومقبولة، وذلك بعد أن أثار حلفاؤه مخاوف بشأن صحته.
رصدت الولايات المتحدة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان، فى ثانى إطلاق من نوعه خلال أسبوع.
قال مصدر أمنى كبير إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الأربعاء في هجمات على قريتين في منطقة تيلابيرى في جنوب غرب النيجر.
كشف التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا والعراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى، أبرز الإنجازات التى حققها على مدى العامين السابقين من نشاطه فى سوريا.
حذرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد خلال الاسبوع الماضي في المدن الرئيسية خصوصا العاصمة الخرطوم.
أعلنت السلطات التونسية، أنها قامت ببيع أحد القصور المملوكة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي بقيمة تناهز الـ 20 مليون دينار (7 ملايين دولار)، في خطوة تستهدف تعبئة موارد إضافية وإنعاش خزينة الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها 46 المنعقدة حاليا في جنيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة