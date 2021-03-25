اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 01:02 م
خالد صلاح
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باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. تونس تبيع قصر لـ"بن على" بـ7 ملايين دولار لتجاوز الأزمة المالية.. ومقتل 10 فى هجمات بالنيجر.. وأمريكا ترصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

الخميس، 25 مارس 2021 12:00 م
باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. تونس تبيع قصر لـ"بن على" بـ7 ملايين دولار لتجاوز الأزمة المالية.. ومقتل 10 فى هجمات بالنيجر.. وأمريكا ترصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين أهم الأخبار العربية والعالمية

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لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
 
فرنسا تحظر التجمعات لأكثر من 6 أشخاص فى الأماكن المفتوحة بجميع أنحاء البلاد

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، حظر التجمعات لأكثر من ستة أشخاص فى الأماكن المفتوحة بجميع أنحاء البلاد وذلك فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 
تخوفات من انتشار العناكب السامة فى استراليا بالتزامن مع موجة الفيضانات

أشارت حديقة الزواحف الأسترالية، إلى أن أحد أكثر أنواع العناكب السامة في العالم قد يجتاح سيدني بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات في الأيام الأخيرة.

 
بريطانيا تعتزم فرض قيود على السفر من فرنسا وإدراجها على "القائمة الحمراء"

تعتزم المملكة المتحدة وضع فرنسا على "قائمتها الحمراء" بسبب المخاطر التي تشكلها السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

 
مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن فى انفجار شمال غربى أفغانستان

لقى 4 من أفراد قوات الأمن الأفغانية حتفهم وأصيب فرد آخر فى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فى إقليم بادغيس شمال غربى أفغانستان.

مصلحة السجون الروسية تنفى الشائعات حول صحة نافالنى.. وتؤكد: حالته مستقرة

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصلحة السجون الاتحادية أن الحالة الصحية للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني مستقرة ومقبولة، وذلك بعد أن أثار حلفاؤه مخاوف بشأن صحته.

 
الولايات المتحدة ترصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

رصدت الولايات المتحدة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان، فى ثانى إطلاق من نوعه خلال أسبوع.

 
مقتل 10 على الأقل فى هجمات على قريتين جنوب غرب النيجر

قال مصدر أمنى كبير إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الأربعاء في هجمات على قريتين في منطقة تيلابيرى في جنوب غرب النيجر.

 
التحالف الدولى: مقتل "البغدادى" وخسارة داعش معركة باغوز أبرز الإنجازات خلال عامين

كشف التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فى سوريا والعراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى، أبرز الإنجازات التى حققها على مدى العامين السابقين من نشاطه فى سوريا.

 
"الصحة السودانية" تُحذر من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خاصة في الخرطوم

حذرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد خلال الاسبوع الماضي في المدن الرئيسية خصوصا العاصمة الخرطوم.

 
 تونس تبيع أحد قصور "بن علي" بـ7 ملايين دولار لمواجهة الأزمة المالية

أعلنت السلطات التونسية، أنها قامت ببيع أحد القصور المملوكة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي بقيمة تناهز الـ 20 مليون دينار (7 ملايين دولار)، في خطوة تستهدف تعبئة موارد إضافية وإنعاش خزينة الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

 
خارجية فلسطين: مجلس حقوق الإنسان يصوت باعتبار المستوطنات كيان غير شرعى

رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها 46 المنعقدة حاليا في جنيف.

 
 
 
 
 
 

باختصار

تونس

زين العابدين بن على

النيجر

كوريا الشمالية

صواريخ كوريا الشمالية

فرنسا

كورونا

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