ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس، عن حاكم الإقليم، حسام الدين شمس، قوله إن الانفجار وقع بعدما مرت مركبة تابعة للشرطة على العبوة الناسفة ما أسفر عن انفجارها .. فيما لم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.

على صعيد متصل، قال شمس إن عملية عسكرية جارية فى المنطقة على مدار الثلاثة أيام الماضية، وقتل فيها خمسة من عناصر طالبان وأصيب سبعة آخرون، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى القضاء على تهديدات طالبان وإقامة نقاط تفتيش أمنية جديدة فى المنطقة.