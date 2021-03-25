بالصور.. تونس تبيع أحد قصور "بن علي" بـ7 ملايين دولار لمواجهة الأزمة المالية

وكالات

أعلنت السلطات التونسية، أنها قامت ببيع أحد القصور المملوكة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي بقيمة تناهز الـ 20 مليون دينار (7 ملايين دولار)، في خطوة تستهدف تعبئة موارد إضافية وإنعاش خزينة الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية.



قصر بن على

ووفقاً لموقع "العربية .نت" أن القصر هو "خليج الملائكة" الذي يقع في أعلى هضبة بمنطقة القنطاوي السياحية والترفيهية التابعة لمحافظة سوسة على الساحل التونسي، يمتد على مساحة اجمالية تناهز الـ 13844 مترا مربعا، منها مساحة 3487 مترا مربعا مغطاة، وهو واحد من 3 القصور التي يمتلكها بن علي وصادرتها الدولة بعد سقوط نظامه عام 2011.



قصر زين العابدين بن على

وكانت لجنة الأملاك المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة، قررت في وقت سابق، التصرف في 15 عقارا مختلفا بين قصور فخمة وشقق وأراضٍ وشركات، إضافة لمؤسسات إعلامية على غرار إذاعة "شمس أف أم" التي تعود ملكيتها لابنة بن علي، سيرين بن علي، و"دار الصباح" التي يمتلكها صهره صخر الماطري، وذلك لضمان توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.