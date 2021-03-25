وذكرت قناة "فرانس تى فى إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون حذر من المشاكل التى قد تتعرض لها التجارة بين البلدين.

وصرح جونسون بأنه يجب تحقيق توازن بين الحاجة إلى حماية الصحة العامة والمواطنين والاضطراب الكبير الذى قد يحدث فى انخفاض السلع فى الأسواق بما فى ذلك الأدواء.. مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ القرار مهما كانت صعوبته وقد تكون هناك حاجة لهذه الإجراءات في وقت قريب جدا.

وأوضح أن وضع فرنسا على "القائمة الحمراء" كان "شيئا يتعين علينا النظر فيه" بسبب مخاوف بشأن فعالية اللقاحات ضد السلالات الجديدة.. مضيفا أن هناك توازنًا يجب تحقيقه وما لا نعرفه هو الحالة الدقيقة لفعالية اللقاحات ضد الطفرات الجديدة وعلى الدولة موازنة ذلك مع الاضطراب الخطير للغاية الذى ينطوى عليه تقليص قنوات التجارة.

وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 فى مدينة "ووهان" التابعة لإقليم "هوبى" الصينى، وتسبب فى دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.

يذكر أن إصابات كورونا حول العالم بلغت عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.

وتشهد عدة دول ارتفاعًا جماعيًا في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس وهى المرحلة التى صنفتها بعض الدول ب"أنها الموجة الثانية للفيروس"، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها والتى تشابهت مع حظر التجوال الذى كان مفروضا خلال الموجة الأولى.