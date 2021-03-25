تخوفات من انتشار العناكب السامة فى استراليا بالتزامن مع موجة الفيضانات

ريهام عبد الله

أطلقت حديقة الزواحف الأسترالية، تحذيرا، بعد تخوفات من اجتياح أحد أكثر أنواع العناكب السامة فى العالم، لمدينة سيدنى، على خلفية الفيضانات التى نجمت عن حدوث أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن العناكب القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها من الطوفان.

ومن جهته أكد دانيال رومسي، رئيس قسم الزواحف والعناكب بحديقة الزواحف الأسترالية أن الجهات المختصة، أصدرت تحذيرًا عاجلاً بشأن "العناكب" القاتلة التي ستغزو الأماكن بسبب الظروف الجوية الحالية التي تشهدها منطقة شرق أستراليا، وفقا لموقع يورو نيوز.



العناكب

العناكب السامة، كانت قد ظهرت بالفعل وبكثرة خلال الفيضانات التي ضربت منطقة نيو ساوث ويلز في أستراليا، حيث غزت البيوت والشوارع.

وقال دانيال رومسي :"عند اختبار هذه الظروف الرطبة التي تواجهها البلاد حاليا، علاوة على بعض الظروف الدافئة المتوقعة، سنشهد نشاط العناكب خاصة وأن هذه الفترة هي فترة التزاوج حيث يبدأ ذكر العنكبوت في التحرك بحثا عن إناث للتزاوج".



تخوفات من غزو العناكب للمنازل فى أستراليا



صور العناكب

وأكد رومسى أن العناكب قادرة على غزو البيوت الآهلة بالسكان، مشيرا إلى أن المصالح المختصة في حديقة الزواحف الأسترالية قد قدمت توصيات للسكان بتجنب الذعر والتروي بالحكمة، ومحاولة اصطياد العناكب وتسليمها للحديقة التي ستعمل على استخراج السم منها وتحويله إلى مصل مضاد.

وأصدرت السلطات الأسترالية أول أمس الثلاثاء تحذيرات جديدة من الفيضانات وكذلك أوامر إجلاء بعد أن هطلت الأمطار الغزيرة مجددا على مناطق عدة في البلاد لتغمر المنازل والطرق وتغرق الماشية في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ نحو نصف قرن.