وقالت وزارة الداخلية حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إن هذا الحظر الذي قام وزير الداخلية "جيرالد دارمانين" بتوعية جميع المحافظات به، لا ينطبق فقط على الإدارات الـ 16 المعنية بالقيود الإضافية التي أعلنها رئيس الوزراء "جان كاستكس" مؤخرا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى "جان كاستكس"، أعلن فى 18 مارس الجارى فرض حجر صحى شامل فى العاصمة الفرنسية فى 16 مقاطعة فرنسية بينها العاصمة الفرنسية باريس، وضواحيها لمدة شهر كامل.. مؤكدا أن وتيرة جائحة فيروس كورونا فى تسارع مستمر وأن البلاد تشهد موجة ثالثة من الوباء، ويشمل قرار الحجر الصحى الذى سيكون أكثر مرونة من الإغلاقين السابقين، أكثر من 18 مليون فرنسي.

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسى "جيرالد دارمانين" أعلن أمس الأربعاء، أن فرنسا لا يزال أمامها عدة أسابيع صعبة لأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يأخذ مرة أخرى نوعا من التوسع والذي وصفه بـ"الأمر المقلق للغاية".

ودعا "دارمانين" الفرنسيين على وجه الخصوص إلى الحد من التجمعات فى عطلات نهاية الأسبوع وإقامة عزومات عائلية قادمة .. مؤكدا أنه لن يكون هناك تخفيف للقيود المفروضة من قبل السلطات الفرنسية خلال عطلة عيد الفصح المقبلة في البلاد .. موضحا أنه يمكن إقامة الشعائر الدينية فى إطار حظر التجوال المفروض أى قبل الساعة السابعة مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

يشار إلى أن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت تسجيل 248 وفاة و65373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية .. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 ألفا و180 حالة، والإصابات إلى 4.73 مليون حالة.

