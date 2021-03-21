اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة: 76.6% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

الأحد، 21 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: 76.6% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل متعافين من كورونا
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسبة الشفاء من المرض لــ 90%

الصحة: 76.6% نسبة التعافى من كورونا في مستشفيات العزل

الخارجية تدعو المواطنين الراغبين فى السفر للولايات المتحدة إلى الالتزام بالطرق المشروعة

وزيرة التخطيط: 30% من شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا سيدات

وزيرة التضامن: 14.3 مليون فرد يستفيد من "تكافل وكرامة" منهم 78% سيدات

التعليم تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى غدا

التعليم: إعلان مقررات امتحانات الترم الثانى لطلاب الثانوى العام قريبا

العدل تعلن عن حاجتها لموظفين للعمل بقطاعى الخبراء والطب الشرعى.. اعرف الشروط

التضامن تبدأ صرف مساعدات مستفيدى تكافل وكرامة للمتخلفين عن المواعيد المحددة

وزير الإنتاج الحربى يكرّم 23 سيدة من الأمهات المثاليات فى الوزارة .. صور

التعليم العالى: تطعيم العاملين فى معهد تيودور بلهارس بلقاح كورونا

وزير التنمية المحلية: انتهاء الأعمال الهندسية لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

النقل: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية خلال الربع الأول من 2022

الزراعة: إعلان مصر خالية رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"


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