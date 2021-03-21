الصحة: 76.6% نسبة التعافى من كورونا في مستشفيات العزل

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لــ 76.7 %، وذلك بعد تعافى 149489 حالة حتى اليوم. وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابيتها معمليا لكورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 194771 من ضمنهم 149489 حالة تم شفاؤها، و11557 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.