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وعدم اللجوء للهجرة عبر المكسيك أو دول أمريكا الوسطى

الخارجية تدعو المواطنين الراغبين فى السفر للولايات المتحدة إلى الالتزام بالطرق المشروعة

الأحد، 21 مارس 2021 03:01 م
الخارجية تدعو المواطنين الراغبين فى السفر للولايات المتحدة إلى الالتزام بالطرق المشروعة وزارة الخارجية المصرية - ارشيفية
كتب : أحمد جمعة

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دعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية ، الى عدم اللجوء إلى الطرق غير المشروعة ، سواء عبر دولة المكسيك أو دول أمريكا الوسطى، وذلك نظراً للمخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة ذلك، وما قد يؤدي إليه ذلك من ملاحقة السلطات الأمنية للمواطنين المصريين وإلقاء القبض عليهم.

وقالت وزارة الخارجية ، في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المصريين المتواجدين بالخارج، ومن بين ذلك توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى دول العالم المختلفة.

 

 

 


وزارة الخارجية

مصر

الولايات المتحدة

المكسيك

أمريكا الوسطى

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