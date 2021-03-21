النقل: انتهاء تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية خلال الربع الأول من 2022

كتب رضا حبيشى

أكد تقرير لوزارة النقل الانتهاء من تنفيذ 55%؜ من المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأنه مخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع نهاية 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022.

وأضاف التقرير أن المشروع الذى يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، كما يجرى تنفيذ مشروع انشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن / سنة، حيث بلغت نسبة تنفيذه 75 %.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية العام الماضى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 407 ملايين جنيه والذى تبلغ مساحته 15 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق "5 مستويات" ثلاثة منها للتخزين الجمركى والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، ويسع الجراج حوالى 4000 سيارة.

ويساهم الجراج فى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية و يساعد فى تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلاً والتى تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجارى ومنطقة المارينا.