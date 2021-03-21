العدل تعلن عن حاجتها لموظفين للعمل بقطاعى الخبراء والطب الشرعى.. اعرف الشروط

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لموظفين جدد فى وظائف شاغرة بقطاعى الخبراء والطب الشرعى التابعين للوزارة، وذلك اعتبارا من 14 مارس وحتى 12 أبريل المقبل على أن ترسل الطلبات بالبريد المسجل بعلم الوصول مستوفاة جميع المستندات المطلوبة باسم رئيس قطاع الخبراء ورئيس قطاع الطب الشرعى.

وتضمن الإعلان الأول الخاص بوظائف قطاع الخبراء طلب وظائف باحث ثالث تحول رقمى ونظم معلومات ( إحصاء ورياضة سابقاً) وباحث ثالث تنمية إدارية وكاتب رابع وفنى رابع ومعاون خدمه سادس وحرفى خامس ومعاون خبير.

كما تضمن الإعلان الثانى الخاص بوظائف قطاع مصلحة الطب الشرعى طلب وظائف مهندس ثالث وباحث ثالث تنمية إدارية ومعاون طبيب شرعى ميدانى أخصائى ثالث ومعاون طبيب شرعى معملى أخصائى ثالث وباحث ثالث تمويل ومحاسبة وكاتب رابع ومعاون خدمة من الدرجة السادسة وحرفى مساعد تشريح وحرفى سائق سيارة مساعد.

واشترطت إعلانات الوظائف بأن لا تقل الخبرة عن 5 سنوات، وألا يزيد العمر المتقدم عن 35 عاما.

ومن بين المستندات والشروط المطلوبة بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضح به كافة البيانات الوظيفية على أن يكون متضمناً تقييم أدائه عن آخر ثلاثة سنوات، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية بوجهيها سارية وثابت بها العنوان الحالي، وصورة من شهادة المؤهل الدراسى، وشهادة بالموقف من الجزاءات أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية، وموافقه جهة العمل على التقدم للإعلان للعمل سواء بقطاع مصلحة الخبراء​ أو بقطاع الطب الشرعى.