الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسبة الشفاء من المرض لــ 90%

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى ، يرفع نسب الشفاء من المرض بنسبة 90% وطالبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جميع السيدات بإجراء الكشف المبكر ، مؤكدة أن صرف العلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى مجانا .

وأوضحت الوزارة ، أن مبادرة صحة المرأة تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأكدت الوزارة دعم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى.

ولفت وزارة الصحة، إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة دعم صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكترونى لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.

يذكر أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات .