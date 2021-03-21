وزيرة التضامن: 14.3 مليون فرد يستفيد من "تكافل وكرامة" منهم 78% سيدات

كتب سمير حسنى

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر دوما لقضايا المرأة وآمن بقدراتها على النجاح، مؤكدة أن الدولة تواصل اهتمامها بدعم قضايا المرأة وتحسين أوضاعها.

وكشفت وزيرة التضامن خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، عن ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من 12 مليون فرد بتكلفة 17 مليار ليصل إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه 2021، يمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين.، بما يشمل 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.

وأشارت "القباج" إلى ارتفاع قيمة القروض الميسرة من 420 مليون جنيه تستفيد منه 22 ألف سيدة فى عام 2018، إلى 1.4 مليار جنيه تسفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021.

وحول سداد مديونيات الغارمات، أشارت الوزيرة إلى ملاحقة سماسرة الإقراض، وتنفيذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعى والتوعية إلى اللجوء إلى الإقراض غير الآمن، مضيفة: "نعمل على سداد مديونيات 50% من الغارمات.