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التضامن تبدأ صرف مساعدات مستفيدى تكافل وكرامة للمتخلفين عن المواعيد المحددة

الأحد، 21 مارس 2021 01:00 م
التضامن تبدأ صرف مساعدات مستفيدى تكافل وكرامة للمتخلفين عن المواعيد المحددة تكافل وكرامة
‎كتب ــ مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة " وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وتصرف وزارة التضامن، المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى "بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب فى مرحلة الابتدائى على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب فى المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيها، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن عدد إلحاق أطفال الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بالمدارس بلغ 99% وهو ما يدل على نجاح الدولة فى توجيه الأسر وتغيير وعيهم، لافته إلى أنه قبل إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية بالتعاون مع اليونيسف والجهات الشريكة قمنا بعمل استطلاع رأى وقمنا بتكوين احصائيات انطلقنا من خلالها وإن برنامج التربية الأسرية يستهدف 3.4 مليون أسرة من تكافل وكرامة والتى تقودها شبكة كبيرة من الرائدات الاجتماعات، والتى تبلغ 2400 ومكلفات الخدمة العامة ويبلغ عددهم 4500 وكذلك الأطفال المسجلين فى الحضانات وأسرهم وذلك من خلال المدرسات والمشرفين المدربين على التعامل مع الأطفال وتوصيل المعلومات الصحيحة لهم.
 
 

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