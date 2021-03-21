اليوم السابع
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التعليم العالى: تطعيم العاملين فى معهد تيودور بلهارس بلقاح كورونا

الأحد، 21 مارس 2021 11:47 ص
التعليم العالى: تطعيم العاملين فى معهد تيودور بلهارس بلقاح كورونا تطعيم العاملين بمعهد تيودر بلهارس لقاح فيروس كورونا
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تلقي العاملين بالمعهد لقاح فيروس كورونا المستجد "أسترازنيكا COVISHIELD".
 
وأفاد التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أنه تم تطعيم المرحلة الأولى من أعضاء هيئة البحوث والعاملين في المجال الطبي بالمعهد، وفقاً لإجراءات استخدام اللقاح التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة أثناء تلقي الجرعة الأولى، على أن يتم اخذ الجرعة الثانية بعد مرور 3 أشهر.
 
وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء اختبار سريع (rapid Test) للسادة المتقدمين للتطعيم؛ لمعرفة الوضع الحالي للأجسام المضادة على أن يتم متابعة وجود الأجسام المضادة للمتلقي بعد ثلاثة أشهر، وبعد مرور ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم، وذلك لمعرفة مدة الحماية المناعية التي حققها التطعيم ومدى الاحتياج للجرعة المنشطة من عدمه.
 
وأضاف التقرير أن معهد تيودور بلهارس قام بإنشاء عيادة بالمعهد؛ لتقديم خدمة طبية متميزة للعاملين بالمعهد الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أو المشتبه فيهم، بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن مع الاستشاريين بالمعهد؛ لتوجيه النصح والإرشاد لكل من يعاني من أي أعراض من العاملين بالمعهد، حيث يتم الكشف الطبي على المرضى وعمل الفحوصات اللازمة طبقاً لتوصيات الاستشاري وصرف العلاج المناسب مجانا، كما يتم تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين بالمعهد؛ لزيادة توعيتهم حول فيروس كورونا.
 
 
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تطعيم العاملين بمعهد تيودر بلهارس بلقاح كورونا
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العاملين بمعهد تيودر بلهارس

 


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