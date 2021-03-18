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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: عادات رمضان قد تؤدى لزيادة إصابات كورونا

الخميس، 18 مارس 2021 12:16 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: عادات رمضان قد تؤدى لزيادة إصابات كورونا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ما يلى: 
 

التعليم: لا صحة لرد تابلت طلاب الثانوية العامة بعد نجاحهم فى الامتحانات

وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" 30 مارس

التعليم تعلن جدول امتحان مدارس المسار المصرى.. تبدأ 27 مارس وحتى 1 أبريل

التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة دمياط بتكلفة 1.71 مليار جنيه

وزيرة الهجرة تهنئ مصريا يعيش بفرنسا لاختياره ضمن أفضل 20 راقص باليه

مشروع بحثى صناعى بين مصر وبريطانيا لتحلية المياه بالطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل


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