القوى العاملة تعلن تحصيل 425 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالرياض.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول علي المستحقات المتأخرة لورثة العامل المرحوم "ايهاب .م. خ" والذى كان يعمل مهندس الكترونى عام بشركة اتصالات سعودية بالرياض ، وقد وافته المنية في 22 يونيو الماضي عن عمر يناهز 59، وبلغت 102 ألف 457 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 425 ألفا و196 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه تم تكليف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة المستحقات المتأخرة لورثة العامل المذكور لدى بشركة اتصالات سعودية بالرياض بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال : هناك تقريرا تم إعداده عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أنه قام بالتواصل مع الشركة لتصفية مستحقات العامل المتوفى وديا والتى أبدت موافقتها على التسوية وبلغت إجمالي مستحقات المتوفى 102457 ريالا تم إيداعها بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة وجارى التنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لتحويلها لذوي المتوفى في مصر.