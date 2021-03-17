اليوم السابع
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"التضامن" تكشف شروط الحصول على برنامج تكافل لدعم الأسر الأكثر احتياجا

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:57 م
"التضامن" تكشف شروط الحصول على برنامج تكافل لدعم الأسر الأكثر احتياجا تكافل وكرامة
ماجد تمراز

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أكد الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن شرط الحصول على برنامج تكافل، أن يكون لعائل الأسرة أولاد من عمر يوم إلى 18 عاما، ومنهم من يحصل على دعم للرعاية الصحية أو من أجل التعليم. 
 
وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "هناك استعلام ميدانى وربط شبكى ومن أراد التقدم عليه أن يتوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية ويتم دراسة حالته ومطبق عليه الشروط التى تم ذكرها لقبوله ضمن المبادرة، على أن يكون أبناء الأسرة جميعهم منتظمين فى الدراسة، وألا يكون لديه ملكية عقارات أو أراضى أكثر من نصف فدان".
 
وقال: "من خلال البرنامج يتم إضافة منحة أخرى تسمى بمنحة الطفل، وهى تصرف فيها 200 جنيه لكل طفل، بجانب المعاش الذي تم تحديده للأسرة".

التضامن

وزارة التضامن

تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

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