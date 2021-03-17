اليوم السابع
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وزيرة التضامن: القيادة السياسية تهتم بالمرأة وتقدر دورها في المجتمع

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:50 م
وزيرة التضامن: القيادة السياسية تهتم بالمرأة وتقدر دورها في المجتمع
ماجد تمراز

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة والقيادة السياسية بالمرأة، ودورها في المجتمع، وفتح الأفق أمامها، مشيرة إلى أن هناك جزءا بالثقافة الخاصة بدعم السيدات في مصر ومنحهم الفرص لإثبات نفسهن.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات لقناة "الحياة": "أهنئ المجتمع المدني بصدور اللائحة منذ شهرين، وهناك تشارك تمثل في مشاركة جميع الفئات المختلفة مثل المجتمع المدني والجمعيات الدولية وعدة جهات أخرى، والقانون كله جاء استجابة لأنه كان هناك عدم رضاء عن القانون الذي صدر في عام 2018، وفي لفتة رائعة وجه الرئيس بتعديل القانون".

 

وقالت: "تم إجراء للجمعيات الدولية وأعقبه اجتماع للجمعيات المحلية، ونحن في تلك الفترة نحتاج إلى تسليط الضوء على دور الجمعيات الأهلية".


التضامن

وزارة التضامن

نيفين القباج

وزيرة التضامن

المرأة المصرية

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