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التعليم تعلن جدول امتحان مدارس المسار المصرى.. تبدأ 27 مارس وحتى 1 أبريل

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:11 م
التعليم تعلن جدول امتحان مدارس المسار المصرى.. تبدأ 27 مارس وحتى 1 أبريل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادى لمدارس المسار المصرى المرخص لها بتدريس المناهج المصرية بالمملكة العربية السعودية، حيث تبدأ الامتحانات يوم 27 مارس باللغة العربية ويخصص جزء من الوقت للإملاء، والأحد 28 مارس اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاثنين 29 مارس الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لطلبة اللغات والثلاثاء 30 مارس الجبر والاحصاء والمستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى لطلبة اللغات والأربعاء 31 مارس العلوم والتربية الفنية والخميس 1 أبريل الهندسة والتربية الدينية.

ومدارس المسار المصري هى مدارس أهلية سعودية تابعة لإشراف وزارة التعليم السعودية، هذه المدارس ملتزمة بتدريس المنهج المصري كاملًا طبقًا للمناهج الواردة من وزارة الترية والتعليم المصرية شاملًا مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية المصرية، ويتم توفير الكتب الدراسية الحكومية المصرية في هذه المدارس من خلال قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، ومدارس المسار المصري تلتزم بدليل التقويم الخاص بالمنهج المصرى.


 


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