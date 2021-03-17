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مشروع بحثى صناعى بين مصر وبريطانيا لتحلية المياه بالطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:08 م
مشروع بحثى صناعى بين مصر وبريطانيا لتحلية المياه بالطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول انطلاق مشروع بحثي صناعي (مصري - بريطاني) بالتعاون بين المركز القومى للبحوث وجامعة برمنجهام بريطانيا؛ وشركة دولية، لإنشاء وحدة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة بتمويل من صندوق نيوتن - مشرفة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، يهدف المشروع إلى تطوير ونقل تكنولوجيا حديثة لتحلية المياه بالطاقة المتجددة وتوطينها وتصنيعها فى مصر بما يخدم الأهداف القومية لتوفير المياه.

والمشروع يضم فريق بحثي من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسام الناظر، الأستاذ بقسم الكيمياء الضوئية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية، وفريق بحثي من جامعة برمنجهام ببريطانيا برئاسة الدكتور فيليب ديفيدز، وبمشاركة شركة دولية.


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البحث العلمى

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