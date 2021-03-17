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التعليم تعلن جدول امتحان المصريين بالخارج من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:14 م
التعليم تعلن جدول امتحان المصريين بالخارج من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، التى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.

وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.

 

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التربية والتعليم

جدول امتحانات أبناؤنا فى الخارج

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