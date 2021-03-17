بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 7.4 مليون جنيه مستحقات عمالة بالأردن

كتب محمود راغب

أعلنت وارة القوى العاملة،أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان بالأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة (30) من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 241 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.







وقالت الوزارة، إن المستحقات بلغت 474 ألفاً و 705 دولار، أى ما يعادل 7 ملايين و433 ألفاً و885 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزارة تلقت تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .



وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.



وفيما يلي الأسماء المستحقة:



