أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
السكة الحديد تكرم سائق لإنقاذه سيدة حاولت إلقاء نفسها تحت عجلات القطار
التموين تضخ 4 آلاف طن زيت طعام يوميا فى مخازن شركات الجملة بالمحافظات
دار الإفتاء: التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مجرم
ارتفاع واردات مصر من الكيوى لـ2 مليون و980 ألف دولار فى نوفمبر الماضى
طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة