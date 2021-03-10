أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

كتب محسن البديوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:



السكة الحديد تكرم سائق لإنقاذه سيدة حاولت إلقاء نفسها تحت عجلات القطار



دار الإفتاء: التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مجرم



ارتفاع واردات مصر من الكيوى لـ2 مليون و980 ألف دولار فى نوفمبر الماضى

