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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 77.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لقاح كورونا - وزارة الصحة
كتب محسن البديوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

السكة الحديد تكرم سائق لإنقاذه سيدة حاولت إلقاء نفسها تحت عجلات القطار
 

دار الإفتاء: التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مجرم
 

ارتفاع واردات مصر من الكيوى لـ2 مليون و980 ألف دولار فى نوفمبر الماضى
 

 


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