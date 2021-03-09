ارتفاع واردات مصر من الكيوى لـ2 مليون و980 ألف دولار فى نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية ارتفاع الواردات المصرية من فاكهة الكيوى الطازجة خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 2 مليون و980 ألف دولار، مقابل 2 مليون و838 ألف دولار فى شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 142 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات الكيوى جاءت ضمن قائمة أهم واردات السلع الزراعية والتى بلغت قيمة وارداتها نحو 509 ملايين و534 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 762 مليونا و851 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 193 مليونا و317 ألف دولار.

وضمت قائمة واردات السلع الزراعية القمح بقيمة بلغت 257 مليونا و50 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 299 مليونا و572 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 42 مليونا و522 ألف دولار، إلى جانب واردات العدس والتى سجلت نحو 12 مليونا و391 ألف دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 9 ملايين و688 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و703 آلاف دولار.

وشهدت الواردات المصرية من التفاح الطازج ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت وارداته 627 مليونا و968 ألف جنيه "39 مليونا و248 ألف دولار" فى نوفمبر الماضى، مقابل 593 مليونا و136 ألف جنيه "37 مليونا و71 ألف دولار" فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 34 مليونا و832 ألف جنيه "2 مليون و177 ألف دولار".