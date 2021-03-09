إنشاء أول مركز إلكترونى لإصدار فواتير الكهرباء بشركة مصر العليا لأهالى الصعيد

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إنشاء أول مركز إلكترونى، لإصدار فواتير استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظات التابعة للشركة، وهم سوهاج و قنا والأقصر وأسوان.

وأضاف ابو وردة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" ، أن فواتير الاستهلاك كانت فى السابق يتم طباعتها بمطابع الاهرام، موضحا أن مركز اصدار الفواتير بالشركة سيتم استعادة تكلفته بعد عامين من تاريخ إنشائه.

وأوضح أن عملية اصدار الفواتير بالشركة تتم بشكل إلكتروني بالكامل، بدون تدخل للعنصر البشرى، سواء في تسجيل القراءات أو مراجعتها أو إصدارها، لافتا إلى أن الشركة تطبق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء منذ مارس 2020 ، كاشفا أن هذا البرنامج من أهم المشروعات التي أطلقتها وزارة الكهرباء، لأنه يمس مشاكل المواطنين بشكل مباشر الخاصة بأخطاء فواتير الاستهلاك.

وأضاف أن شركة مصر العليا بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء تمكنت من القضاء على أخطاء فواتير الكهرباء بشكل قاطع، بعد اختفاء العنصر البشري فى إصدار الفواتير ، مشيرا إلى أن شركة مصر العليا تضم محافظات قنا و اسوان و الاقصر و سوهاج.