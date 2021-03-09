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طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:00 ص
طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى طلاب يؤدون الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الثلاثاء 9 مارس طلاب الصف الثاني الثانوى الامتحان في مادتى "اللغة الأجنبية الأولى" للشعبة العامة و"الكيمياء" للشعبة العلمية إلكترونيا داخل المدارس على التابلت.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسى والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.

التربية والتعليم

امتحانات الصف الثانى

امتحان الكيمياء واللغة الأولى

اليوم السابع بلس

امتحان الكترونى

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان الكيماء

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