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الصحة: لقاح كورونا آمن ولا يُسبب الإصابة بالمرض للشخص المتلقى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:00 ص
الصحة: لقاح كورونا آمن ولا يُسبب الإصابة بالمرض للشخص المتلقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن، ولا يسبب المرض للشخص الذى يتلقاه، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى أوضح أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقى اللقاحات (مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، مركز طبى الزهور بـ حى الأسمرات) و4 مراكز بـ محافظة الجيزة ( مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص)، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية (المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية ( مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر).

 
وأضاف، أنه تم تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بمحافظة البحيرة (المعهد القومى للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بمحافظة أسيوط (مستشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادى الجديد (مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة).
 
وأشار إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بمحافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولى بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة بنى سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجى بمحافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقى اللقاحات.
 

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