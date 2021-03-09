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المجلس الأعلى للجامعات الخاصة: انتظام امتحانات الترم الأول ونسبة الحضور 100%

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:00 ص
المجلس الأعلى للجامعات الخاصة: انتظام امتحانات الترم الأول ونسبة الحضور 100% الدكتور محمد حلمى الغر ومحرر اليوم السابع
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الخاصة، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عقد الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
 
وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نسبة حضور الطلاب فى امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الخاصة تقترب من تسجيل 100%، موضحا أن عدد الطلاب المعتذرين عن أداء الامتحانات محدود ولا يزيد عن السنوات الماضية.
 
وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه يجرى متابعة يومية مع رؤساء الجامعات الخاصة، لمتابعة موقف عقد وإتمام الامتحانات، وذلك للوقوف على أى مشاكل تعيق المنظومة والعمل على حلها بصورة سريعة.
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وافق خلال اجتماعه الأخير على قيام الجامعات بمد العام الدراسى الجارى لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.
 
وأكد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسى الجارى (الجمع فى التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعى والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملى لتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

التعليم العالى

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

محمد حلمى الغر

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الامتحانات

اليوم السابع بلس

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