السكة الحديد تكرم سائق لإنقاذه سيدة حاولت إلقاء نفسها تحت عجلات القطار

كتب رضا حبيشى

استقبل اليوم الثلاثاء، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد رأفت سيد إبراهيم ، قائد قطار، لتكريمه وتحفيزه نظير يقظته وحسن تصرفه اللذان أسفرا عن إنقاذ حياة سيدة ألقت بنفسها على شريط السكة الحديد أثناء مسير القطار.

وأكد رئيس الهيئة شكره لقائد القطار لمَّا تعكسه مثل تلك المواقف عن براعة وحرص من العاملين بالمرفق تجاه المواطنين، موجهًا لجميع العاملين بضرورة الاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة.

كما حرص رئيس الهيئة على تقديم شهادة تقدير لقائد القطار المُكرم وصرف مكافأه عاجلة له ولمساعده، والتقاط الصور التذكارية معه، داعيًا إياه لمواصلة بذل الجهد في سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ويذكر أنه بتاريخ 7 مارس الجاري وأثناء دخول قطار 983 أسوان/ القاهرة محطة أبو تشت، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديدـ واستطاع قائد القطار التوقف تجنبًا لدهس السيدة التي ألقت بنفسها أمامه، حتى قام الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بحمل السيدة من طريق القطار ليواصل بعدها مسيرته حتى المحطة دون أية إصابات أو تلفيات.