التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفى لمدة تتراوح بين 4 لـ6 أشهر

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع الغذائية كافى لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر على الأقل.

وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم، الثلاثاء، أن الاحتياطي الاستراتيجى من القمح يصل إلى 4 أشهر حتي يوم 29 يونيو 2021، مشيرا إلى أن الموسم الحالي سوف يصل منه للصوامع ما يقرب من 4 ملايين طن أيضا، ليرتفع المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة، وأكد المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجى من الزيت يكفي حتي 25 يونيو 2021، بواقع يصل إلى 4.8 شهر، كما أن المخزون الاستراتيجى من السكر يصل إلى 3.9 شهراً، وهو مخزون يكفي حتي يونيو القادم، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من تلك السلعة سوف يزيد خاصا وأن توريد البنجر والسكر قائم.

وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجى من الأرز يكفي حتي شهر ديسمبر من العام الحالي، باحتياطى استراتيجي يصل لـ 9.2 شهر، لافتا إلى أن المخزون الإستراتيجي من المكرونة يكفى حتى أغسطس من العام الحالى بواقع يصل إلى 5.7 أشهر، واللحوم السودانية 24.4 شهرأ وهو رصيد يكفي حتي مارس 2023، والدواجن حتي فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

وأشار الوزير إلى أن منهجية الوزارة منذ تفشي أزمة كورونا اعتمدت على توفير قدر كبير من المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية برصيد يتفاوت بين 4 إلى 6 أشهر على الأقل في ضوء معدلات الاستهلاك الشهرية ومواجهة أى طوارئ قد تحدث، أو زيادة في معدلات الاستهلاك كما يحدث في شهر رمضان المبارك.