اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دار الإفتاء: التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مجرم

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:08 م
دار الإفتاء: التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب وفاعلها مجرم دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية فى المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة.

وأضافت الدار تحت هاشتاج :" #المتحرش_بالأطفال_مجرم": "وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة؛ وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين.

وشهدت منطقة المعادى واقعة مؤسفة عندما حاول شخص التحرش بطفلة داخل عقار سكنى بمنطقة المعادى، وقال مصدر أمنى، إنه لم يتم القبض على المتهم حتى الآن، ولم تحرر أسرة الطفلة محضرا، لكنه أكد على فحص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الواقعة، ويتم تكثيف الجهود لضبط المتهم.

وحددت الأجهزة الأمنية، هوية المتهم بواقعة التحرش بطفلة داخل عقار سكنى فى منطقة المعادى، ويتم تكثيف الجهود للقبض عليه، فيما يتم البحث عن الطفلة التى ظهرت فى الفيديو المتدوال بموقع التواصل الاجتماعى التى تبين أنها من أطفال الشوارع للتوصل إلى أسرتها.

 ويكثف رجال المباحث، من جهودهم لضبط المتورط فى مقطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم، فيما يقوم فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة.


متحرش المعادى

دار الافتاء

التحرش بالاطفال

التحرش

التحرُّش الجنسى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أجهزة الأمن تحدد هوية المتهم بالتحرش بطفلة المعادى وتكثف تحرياتها لضبطه

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:59 م

أول فيديو من داخل عقار واقعة التحرش بطفلة المعادى ومكان كاميرات المراقبة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:21 م

تفاصيل واقعة التعدى على طفلة بالمعادى فى تغطية تليفزيون اليوم السابع

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:58 ص

وصول فريق من مباحث القاهرة لمسرح جريمة محاولة تحرش شخص بطفلة المعادي

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:29 ص

التفاصيل الكاملة لواقعة فيديو التحرش فى المعادى.. شخص يستدرج طفلة في مدخل عقار وسيدة تكشفه.. كاميرات المراقبة توثق الواقعة.. مباحث القاهرة تفحص الفيديو.. والمجلس القومي للمرأة: شكرا للسيدة التى أوقعت بالمتحرش

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:55 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة