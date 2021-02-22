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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها 

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الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس

الحكومة: 60 مليار جنيه لتمويل وحدات إسكان مبادرة "سكن لكل المصريين"

التضامن: تطوير قرى حياة كريمة يشمل كهرباء وغاز وصرف وتمكين اقتصادى.. صور

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لجنة مكافحة كورونا: الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعد ثبوت كفاءته

وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

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اتحاد الغرف السياحية: 4 ملايين سائح زاروا مصر عام 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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