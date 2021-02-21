اليوم السابع
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استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين..

"تحيا مصر" يخصص رقم حساب لتلقى تبرعات المشروع القومى لتطوير القرى

الأحد، 21 فبراير 2021 06:02 م
"تحيا مصر" يخصص رقم حساب لتلقى تبرعات المشروع القومى لتطوير القرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع؛ للمساهمة فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، فقد تم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر" – تطوير 1500 قرية؛ لتلقى كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومى الكبير

 

يأتى ذلك فى إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع فى مبادرة "حياة كريمة "، التى تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشى أفضل لأهالينا فى القرى.

 

 


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