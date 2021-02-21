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أمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج..الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال 72ساعة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:44 م
أمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج..الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال 72ساعة أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غد الإثنين 22 فبراير 2021 إلى الأربعاء 24 فبراير 2021. 
 
يوم الإثنين 22 فبراير:
 
 أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من رشيد وبلطيم 
 
أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم 
 
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد 
 
 
 
يوم الثلاثاء 23 فبراير :
 
 أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس 
 
أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية 
 
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من مطروح وسيدى عبد الرحمن والضبعة قد تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية 
 
أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء 
 
أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سانت كاترين ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا 
 
 
 يوم الأربعاء 24 فبراير : 
 
تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء 
 
 أمطار  متوسطة : على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر وكاترين والطور 
 
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة راس غارب والغردقة والقصير .
 
 
يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة يتم تحديث التنبؤ يوميا.
 
 
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