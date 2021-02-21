اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج آخر النهار ومنع تامر أمين من الظهور شهرين

الأحد، 21 فبراير 2021 04:11 م
"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج آخر النهار ومنع تامر أمين من الظهور شهرين الإعلامي تامر أمين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قـرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغريم قناة النهار 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات، وذلك بعد التحقيق مع تامر أمين فى المخالفات المنسوبة له والممثل القانونى لقناة النهار.

 

يأتى ذلك وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

 

كما قرر المجلس وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره فى وسائل الإعلام لمدة شهرين وإحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

 

 

 


المجلس الاعلى للاعلام

تامر امين

اخبار مصر

قناة النهار

الاعلى للاعلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة