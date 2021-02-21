مستشار الرئيس: تحور فيروس كورونا بمصر وارد.. ومدة العزل المثالية 14 يوما

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مدة العزل المثالية للمصابين بفيروس كورونا، 14 يوما، وهذه المدة مطمئنة للغاية بالنسبة للمرضى والمخالطين لهم.

وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن برتوكولات العلاج لفيروس كورونا دائما متغيرة، وعادة ما يمنح المريض أدوية لعلاج الأعراض التى يعانى منها، حسب حالته والأعراض التى تظهر عليه جراء الإصابة بكورونا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه من الوارد استبعاد "الزنك وفيتامين سي" فى برتوكول علاج كورونا، متابعا: "أى لقاح ودواء يمر بمراحل مختلفة حتى يتحول إلى عقار أو لقاح فى النهاية، ويحتاج إلى عدة سنوات حتى نستطيع استخدامه على البشر، ويمر اللقاح بمراحل تجارب كثيرة، تبدأ على حيوانات التجارب وحتى الوصول إلى البشر".

وأشار عوض تاج الدين، أن لقاحات كورونا لا تكفى أعداد المواطنين فى الدول حاليا، نظرا لأن الشركات المنتجة لا تزال تستحوذ على الجانب الأكبر من اللقاحات، متابعا: "لا توجد دولة فى العالم حتى الآن، استطاعت أن تحصل على كميات مناسبة من اللقاحات، لأن البلاد التى يوجد بها هذه الشركات حصلت على نصيب الأسد منها".

وبشأن ظهور حالات كورونا المتحورة فى مصر من عدمه خلال الفترة الراهنة، قال: "بالشكل الحالى هيحدث هيحدث، لأن التحور هيحصل هيحصل فى الفيروس وحدث ذلك فى جنوب أفريقيا، وبرتوكولات العلاج ليست ضد الفيروس، وحتى الآن لم يظهر دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد".