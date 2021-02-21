التضامن: تطوير قرى حياة كريمة يشمل كهرباء وغاز وصرف وتمكين اقتصادى.. صور

كتب مدحت وهبة - تصوير عمرو مصطفى

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجمالى المنصرف فى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وصل إلى 600 مليون جنيه مصرى فى 143 قرية، لافتة إلى أن الجمعيات ساهمت بـ 17% بسبب توسعات المنظومة.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقاء مع الجمعيات الأهلية، اليوم لمناقشة تطوير قرى "حياة كريمة"، أن التطوير سيشمل الكهرباء والغاز والصرف الصحى، والتمكين الاقتصادى، وتقديم الخدمات الصحية، التمكين الاقتصادى، وذلك بمشاركة 23 جمعية أهلية لافته إلى أنه لأول مرة سيتم شمول خدمات الصرف الصحى، كما أن تجارب القرى المصرية فى السابق كانت مفتتة وكانت لا تضم الحكومة بأكملها، مؤكدة أن حياة كريمة شملت الحكومة بأكملها، قائلة: "نتكامل مع بعضنا البعض ولدينا خطة واضحة بأنشطة شاملة بالخدمات والاستثمار فى البشر".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 980 ألف طفل فقط بالحضانات، وانه من المستهدف 8 مليون طفل من إجمالى 12 مليون طفل تحت سن 4 سنوات، لافتة إلى أن الحضانة قناة لاكتشاف الاعاقة المبكرة مثل الكشف عن السمع، ومنظور متكامل يرتكز على. صحة الطفل والمرأة، ويتيح فرص إقراض العلاء الدور الإنتاجى والحد من الدور الإنجابى.

وأوضحت نيفين القباج، أن خدمات التأهيل الإعاقة قليلة فى القرى قائلة: " بيعدوا قرى وجبال للوصول للمراكز"، وأوضحت أن 10.8% من ذوى الاعاقة فى الريف غير متعلمين، كما أن هناك مليون طالب متسرب من التعليم، إلى جانب وجود آخرين مهددين بالتسرب، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مدارس مجتمعية وفصول مجتمعية لهؤلاء الطلاب بقرى حياة كريمة.