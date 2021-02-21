وزيرة الصحة: نستلم 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال الشهر الجارى

كتب محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بعض المواطنين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وفى انتظار حصولهم على الجرعة الثانية، مشددة على أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية على من تلقوا اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفى أن المواطنين سوف يسجلون من الأسبوع المقبل لتلقى اللقاحات وتم تجهيز أماكن في كل المحافظات لتلقى اللقاحات، مشددة على أن سوف يبدأ اللقاحات بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وفق اقتراحات اللجنة العلمية، وسوف يتم متابعة الحالات التي سوف تحصل على اللقاحات.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه سوف يتم توسيع دائرة اللقاحات لتشمل قطاعات كبيرة من المواطنين، موضحة أن مصر تتلقى شحنة كبيرة من "سينو فارم" خلال ساعات، سوف يتم الإعلان عنها، وتمثل هدية قيمة وسوف يتم الكشف عن تفاصيلها.

وتابعت وزيرة الصحة:"نستلم الشهر الجارى 8.6 مليون جرعة أسترازينيكا من خلال التحالف الدولى وفق عقد 40 مليون جرعة مع التحالف العالمى للقاحات والأمصال، ونعمل في كل الاتجاهات، واللجان العلمية التي تم إقرارها بالتدرج، وفيه نقص عالمى.. ومصر أول دولة أفريقية تستلم اللقاحات وتعمل في هذا الملف، وحسب الأولوية سوف يتم توفير كافة اللقاحات".