اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 11:58 ص
وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن هدفنا الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم الاتفاق مع التحالف الدولى للقاحات على توفير 40 مليون جرعة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفى، أنه سوف يتم إنشاء مركز لتلقى اللقاحات في كل محافظة، مشددة على أن الوزارة سوف تتابع حالة كل مواطن يحصل على اللقاح، وسوف تستلم الدولة المصرية خلال العام الجارى 40 مليون جرعة.

وأشارت وزيرة الصحة، أنها تتابع المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أنه يتم التأكد من جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، وجار تجهيز 5 محافظات من أجل البدء فيها تجهيزها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحى.

 


وزيرة الصحة

مؤتمر وزيرة الصحة

هالة زايد

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة