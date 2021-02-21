وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن هدفنا الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم الاتفاق مع التحالف الدولى للقاحات على توفير 40 مليون جرعة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفى، أنه سوف يتم إنشاء مركز لتلقى اللقاحات في كل محافظة، مشددة على أن الوزارة سوف تتابع حالة كل مواطن يحصل على اللقاح، وسوف تستلم الدولة المصرية خلال العام الجارى 40 مليون جرعة.

وأشارت وزيرة الصحة، أنها تتابع المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أنه يتم التأكد من جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، وجار تجهيز 5 محافظات من أجل البدء فيها تجهيزها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحى.