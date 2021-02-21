اتحاد الغرف السياحية: 4 ملايين سائح زاروا مصر عام 2020

كتب ــ سمير حسنى

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة في مصر تسير بشكل جيد، مقارنة بدول أخرى، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أثرت سلبًا على القطاع بكل دول العالم.

وأضاف هزاع، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»، أن عدد السياح في مصر خلال عام 2020، بلغ 4 ملايين سائح، على عكس 2019 التي وصل عدد السياح فيها إلى 13 مليونا، وهو ما يؤكد الفارق الكبير الذي أثر على السياحة من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن مصر اتجهت لعمل إجراءات احترازية بالتعاون بين وزارتي الصحة والآثار، والغرف السياحية أيضًا، لمواجهة فيروس كورونا، بالنسبة للسياح القادمين من الخارج، بداية من وصولهم المطار، موضحًا أن عدد السياح الذين وصلوا مصر في الصيف وحتى ديسمبر الماضي، 600 ألف سائح أجنبي، وهو رقم معقول بالنسبة للظروف الحالية.

واختتم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الإيجابي من استقدام السياحة، هو إشادة السياح فور عودتهم لبلادهم، بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها مصر، مشيرًا إلى أن الدولة جذبت السياح لمصر من خلال طرق عديدة أهمها الاكتشافات الأثرية الحديثة وتطوير المتاحف.