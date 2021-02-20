أخبار × 24 ساعة.. التعليم: كتاب القيم واحترام الآخر لا يلغى التربية الدينية

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



التعليم: الطلاب غير المسددين لمصروفات فصول الخدمات يحولوا لمنازل



"التعليم" لمروجى الشائعات: كتاب "القيم واحترام الآخر" لا يلغى التربية الدينية



طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 9



التضامن تبدأ صرف الدفعة الثانية من الدعم لـ9 آلاف مرشد سياحى الأحد المقبل



عودة الصلوات بعد تعليقها بسبب كورونا.. قرارات الكنيسة الإنجيلية.. إنفوجراف



النقل ترصد 900 مليون جنيه لاستكمال مجموعة محطات عدلى منصور لربط 5 وسائل نقل



القوى العاملة تعلن حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل



التضامن تصرف مستحقات مستفيدى "تكافل وكرامة" للمتخلفين عن الموعد المحدد



التموين تعلن صرف 90% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات فبراير



وزيرة الهجرة تعلن آليات مشاركة المصريات بالخارج فى مبادرة "مصرية بـ100 راجل"



التموين تعلن مشاركة 2626 محلاً تجارياً بالأوكازيون الشتوى حتى الآن