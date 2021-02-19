التعليم: الطلاب غير المسددين لمصروفات فصول الخدمات يحولوا لمنازل

أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا يقضي بأحقية المدارس الثانوية العامة، بتحويل أوراق الطالب الذي لم يسدد مصروفات الخدمات، إلى نظام المنازل، طالما لم يستجب ولي الأمر لدفع المصروفات في مواعيدها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى ردها على استفسار إحدى المديريات حول طريقة التعامل مع طلاب الخدمات المسائة بالمدارس الثانوية الذين لم يدفعوا المصروفات، وتم استنفاذ كل الطرق مع أولياء أمورهم لكنهم رفضوا مطالبات المدارس بالدفع، يحق للمدرسة تحويل هؤلاء الطلاب إلى نظام التقدم لأداء الامتحانات من الخارج نظام المنازل.
وأكدت الوزارة فى الخطاب، أنه بتاريخ 3 مارس 2020 صدرت تعليمات من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، والذين ينص على إنذار الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بسرعة السداد وفي حالة عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوحدة المدرسية، وفي حال رفض ولي الأمر للسداد، يتم مطالبته بأن يؤدي ابنه الامتحانات بنظام المنازل أو يتم لمدرسة خاصة أو فنية حسب مجموعه في الشهادة الإعدادية، وفي حال عدم استجابة ولي الأمر لأي من هذه الإجراءات، تقوم وحدة الخدمات المسائية باتخاذ اللازم حيال تحويل ملف الطالب إلى نظام المنازل.
التعليم: الطلاب غير المسددين لمصروفات فصول الخدمات يحولوا لمنازلالجمعة، 19 فبراير 2021 05:49 م
مشاركة
أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا يقضي بأحقية المدارس الثانوية العامة، بتحويل أوراق الطالب الذي لم يسدد مصروفات الخدمات، إلى نظام المنازل، طالما لم يستجب ولي الأمر لدفع المصروفات في مواعيدها.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة