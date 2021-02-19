التعليم: الطلاب غير المسددين لمصروفات فصول الخدمات يحولوا لمنازل

كتب محمود طه حسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا يقضي بأحقية المدارس الثانوية العامة، بتحويل أوراق الطالب الذي لم يسدد مصروفات الخدمات، إلى نظام المنازل، طالما لم يستجب ولي الأمر لدفع المصروفات في مواعيدها.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى ردها على استفسار إحدى المديريات حول طريقة التعامل مع طلاب الخدمات المسائة بالمدارس الثانوية الذين لم يدفعوا المصروفات، وتم استنفاذ كل الطرق مع أولياء أمورهم لكنهم رفضوا مطالبات المدارس بالدفع، يحق للمدرسة تحويل هؤلاء الطلاب إلى نظام التقدم لأداء الامتحانات من الخارج نظام المنازل.



وأكدت الوزارة فى الخطاب، أنه بتاريخ 3 مارس 2020 صدرت تعليمات من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، والذين ينص على إنذار الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بسرعة السداد وفي حالة عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوحدة المدرسية، وفي حال رفض ولي الأمر للسداد، يتم مطالبته بأن يؤدي ابنه الامتحانات بنظام المنازل أو يتم لمدرسة خاصة أو فنية حسب مجموعه في الشهادة الإعدادية، وفي حال عدم استجابة ولي الأمر لأي من هذه الإجراءات، تقوم وحدة الخدمات المسائية باتخاذ اللازم حيال تحويل ملف الطالب إلى نظام المنازل.

